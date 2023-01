Tarifauseinandersetzung

Betroffen vom Streik sind laut Post nur Paketverteilzentren. (IMAGO / Christian Spicker / IMAGO / Christian Spicker)

Bundesweit legten Beschäftigte in Brief- und Paketverteilzentren die Arbeit nieder.

Im Südwesten beteiligten sich rund 2.000 Beschäftigte, wie eine Verdi-Sprecherin mitteilte. Auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen gebe es eine sehr gute Beteiligung. Nach Angaben der Deutschen Post sind nur die Paketverteilzentren betroffen. Dadurch komme es zu Verzögerungen bei der Zustellung, sagte ein Sprecher in Bonn. Die Auswirkungen des Streiks seien von Region zu Region unterschiedlich.

Gestern war die zweite Verhandlungrunde für die insgesamt 160.000 Tarifbeschäftigten ohne Ergebnis geblieben. Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld. Die Post lehnt das als unrealistisch ab. Die Gespräche sollen am 8. und 9. Februar fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.