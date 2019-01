Der Streik der Beschäftigten im Geldtransport-Gewerbe hat bisher kaum Auswirkungen auf die Verbraucher.

Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste mit. Nach ihren Angaben beteiligen sich heute rund 3.000 Mitarbeiter an dem Aussstand, genauso viele wie gestern. Noch ist unklar, wie lange die bundesweiten Streiks andauern. Die Gewerkschaft Verdi rief bisher die Fahrer von Geldtransportern in Berlin und Brandenburg dazu auf, auch morgen ihre Arbeit niederzulegen. Ab Samstag soll dann wieder regulär gearbeitet werden.



Hintergrund ist der Tarifstreit um höhere Löhne in der Branche mit rund 12.000 Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern. Die Arbeitgeber halten dies für nicht umsetzbar.