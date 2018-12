Die Gewerkschaft Verdi hat ihren Aufruf zu Streiks an zwei Standorten des Online-Versandhändlers Amazon mitten im Weihnachtsgeschäft verteidigt.

Nur so bekomme man die volle Aufmerksamkeit des Unternehmens, sagte die Amazon-Expertin bei Verdi, Widmann, im Deutschlandfunk. Zugleich stellte sie klar, dass sich der Arbeitskampf keinesfalls auf das Weihnachtsgeschäft beschränke: "Wir kämpfen durchaus das ganze Jahr hinweg."



Widmann betonte, Arbeitskämpfe mit Amazon seien von besonderer Qualität. Amazon sei ein hochgradig aggressives Unternehmen, das weltweit tätig sei. Es könne jederzeit seine Standorte in Deutschland aufgeben und in andere Länder ausweichen. Aus diesem Grund ziehe sich die Auseinandersetzung nun schon über Jahre hin, erklärte Widmann.

"Wie komme ich gesund durchs Arbeitsleben?"

Die Ziele ihrer Gewerkschaft listet sie auf: "Da geht es um Lohn, da geht es um Gehalt, da geht es um Urlaub, um Urlaubs- und Weihnachtsgeld, um Arbeitszeiten und genauso auch um Fragen, wie komme ich gesund durchs Arbeitsleben, auch bis dann zur Rente."



Verdi will einen Tarifvertrag nach Vorbild des Einzelhandels durchsetzen. Das Unternehmen sieht dagegen die Löhne in der Logistikbranche als Richtwert.