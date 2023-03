Nach Urabstimmung

Die Verdi-Mitglieder bei der Post haben sich in der Urabstimmung für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. (Bernd Wüstneck/dpa)

Bei dem Treffen in Düsseldorf wollen beide Seiten prüfen, ob doch noch eine Einigung in dem Tarifkonflikt erzielt werden kann. In einer Urabstimmung hatten sich knapp 86 Prozent der Verdi-Mitglieder bei der Post gegen das aktuelle Angebot und für einen unbefristeten Streik ausgesprochen.

Verdi fordert für die 160.000 Beschäftigten 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Das aktuelle Angebot der Post sieht Gehaltssteigerungen von 11,5 Prozent im Durchschnitt aller Entgeltgruppen vor - bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.