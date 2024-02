Tarifstreit

Verdi und Lufthansa verhandeln weiter

Nach dem erneuten Streik des Bodenpersonals setzen die Gewerkschaft Verdi und die Lufthansa heute in Frankfurt am Main ihre Tarifgespräche fort. Der Streik an sieben deutschen Flughäfen soll noch bis 7.10 Uhr dauern - die Lufthansa strich deshalb den Großteil ihrer Flüge an den betroffenen Airports.