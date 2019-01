Im Tarifstreit der Luftsicherheitsbranche hat sich die Gewerkschaft Verdi zuversichtlich geäußert, dass es bald zu einer Einigung kommen werde.

Bundesvorstandsmitglied Kittel sagte in Berlin, die Arbeitgeber hätten signalisiert, dass sie in der nächsten Verhandlungsrunde am 23. Januar ein abschlussorientiertes Angebot vorlegen würden. Bis dahin werde es keine weiteren Warnstreiks geben.



Zuletzt waren acht Flughäfen durch Streiks teilweise lahmgelegt worden. Alleine in Frankfurt am Main fielen mehr als 600 Flüge aus. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern für die Beschäftigten einen Stundenlohn von 20 Euro. Die Arbeitgeber kritisieren dies als deutlich zu hoch.