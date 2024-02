Seit heute früh um vier Uhr läuft der Verdi-Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals. (Sven Hoppe/dpa)

Für heute hatte die Lufthansa einen Großteil ihrer rund 1.000 vorgesehenen Flüge gestrichen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden etwa in den Konzerngesellschaften Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo. Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll es eine konzernweit einheitliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro geben. Lufthansa hatte unter anderem ein Angebot mit einer Gehaltssteigerung von 13 Prozent über die nächsten drei Jahre vorgelegt. Am Vormittag drohte Verdi mit längeren Streiks, falls der Lufthansavorstand sein bisheriges Tarifangebot nicht

verbessert.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.