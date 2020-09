In mehreren Bundesländern müssen sich die Menschen von morgen an auf Warnstreiks etwa bei Behörden, in Kitas und Kliniken einstellen.

Erste Arbeitsniederlegungen sind nach Angaben von Verdi am Dienstag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein geplant. Weitere Länder wollen in den kommenden Tagen nachziehen. Betroffen sind unter anderem Stadtverwaltungen, Kindertagesstätten und Entsorgungsbetriebe. Die Gewerkschaften forden für die 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte des Öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn. Zudem wollen sie eine Kürzung der längeren ostdeutschen Wochenarbeitszeit um eine Stunde und damit eine bundesweite Angleichung erwirken. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am 22. Oktober.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.