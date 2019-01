Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Geldtransportunternehmen auch für heute zu bundesweiten Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Damit soll Druck auf die Arbeitgeber der Geld- und Wertdienste ausgeübt werden, mit denen die Gewerkschaft heute und am Freitag erneut über eine bessere Bezahlung für die Geldboten verhandelt.



Gestern waren nach Verdi-Angaben rund 3.000 Beschäftigte der Branche in den Ausstand getreten. Der Warnstreik hatte nach Darstellung von Banken und Handel kaum Auswirkungen auf die Bargeldversorgung in Deutschland.