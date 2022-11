Logo des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof (Oliver Berg/dpa)

Bundesvorstandsmitglied Nutzenberger sagte am Abend in Berlin, man wolle möglichst jeden Arbeitsplatz erhalten und habe die Unternehmensleitung aufgefordert, umgehend in Verhandlungen einzutreten. Es gehe in den 131 Warenhäusern um eine existenziell höchst bedrohliche Situation für 17.400 Beschäftigte und ihre Familien. Erforderlich sei nun ein tragfähiges Zukunftskonzept der Konzernführung. Zuvor hatte das Unternehmen ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt, um sich unter gerichtlicher Aufsicht in Eigenregie sanieren zu können.

Dazu will Galeria Karstadt Kaufhof mindestens ein Drittel der Filialen schließen. Dabei seien auch betriebsbedingte Kündigungen nicht zu vermeiden.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.