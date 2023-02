Wie Verdi mitteilte, soll am Freitag ein 24-stündiger Ausstand parallel zu bundesweiten Protestaktionen der Bewegung "Fridays for Future" für eine Verkehrswende stattfinden. Die Arbeitsniederlegungen sind für Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz geplant. Der Aufruf gilt auch für die bayerische Landeshauptstadt München.

Verdi-Vizechefin Behle sagte, Arbeit an der Belastungsgrenze, immer mehr Fahrgäste und ein strikter Sparkurs der öffentlichen Haushalte stünden dem Ziel der Verkehrswende diametral entgegen. Fridays-for-Future-Sprecherin Töllner ergänzte, man lasse nicht länger zu, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gegeneinander ausgespielt würden.

Auch heute setzte Verdi die Warnstreiks fort. In Nordrhein-Westfalen legten Beschäftigte unter anderem im Nahverkehr, in Kitas und bei der Straßenreinigung die Arbeit nieder. Auch in Baden-Württemberg, Niedersachsen und in Saarbrücken gab es Aktionen. Bei den Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen gibt es bisher keine Annäherung.

