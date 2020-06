Der Fleischfabrikant Clemens Tönnies legt sein Amt als Aufsichtsratschef des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 nieder.

Das teilte der Verein mit. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung verzichtet der Unternehmer auch auf seinen Sitz im Wirtschaftsausschuss von Schalke und im Eilausschuss für sportliche Entscheidungen.



Tönnies stand nicht nur wegen des Corona-Ausbruchs im Zerlegebetrieb in Rheda-Wiedenbrück in der Kritik. Die Schalker Ultra-Bewegung forderte zuletzt seinen Abschied, weil sich Tönnies im vergangenen August in einer Rede rassistisch geäußert habe.