Der Deutsche Fußball-Bund erhält den Negativpreis "Sprachpanscher des Jahres".

Wie der Verein Deutsche Sprache mitteilte, klingt der für die Weltmeisterschaft genutzte Slogan "Best never rest" wie die "ungelenke Formulierung eines russischen Englischschülers im ersten Lernjahr". Zudem verwende der DFB auf den Trikots der Nationalmannschaft die Länderbezeichnung "Germany" statt "Deutschland".



Der Verein kritisierte auch die niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung und den Discounter Lidl, weil diese besonders auf fremdsprachliche Projekte und Werbung setzten.



Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder des Vereins die Evangelische Kirche in Deutschland zum "Sprachpanscher des Jahres" gewählt. Der Verein Deutsche Sprache setzt sich ein gegen Anglizismen und eine geschlechterneutrale Sprache.