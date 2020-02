Der Chef der Werteunion, Mitsch, hat eine Zusammenarbeit mit der AfD sowie der Linkspartei ausgeschlossen.

Beides gebe es für seinen Verein nicht, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Von Verbindungen führender Mitglieder zu rechtsradikalen Gruppierungen habe er keine Kenntnis, führte Mitsch mit Blick auf einen Medienbericht aus. Auf der morgigen Sitzung des Bundesvorstands würden die Themen besprochen.



Zuletzt hatte es massive Kritik an dem Verein aus den Reihen der Union gegeben. Unionsfraktionschef Brinkhaus kritisierte eine fehlende Abgrenzung von Teilen der Werteunion nach rechts. "Wer diese Abgrenzung nicht vornimmt, ist bei uns nicht richtig", betonte er. Ex-Unionsfraktionschef Merz distanzierte sich ebenfalls. Es wäre gut, wenn es diese Werteunion gar nicht geben würde, sagte er in Berlin. Er finde es nicht sehr sympathisch, was von dieser Seite komme. Der frühere Europaabgeordnete Brok äußerte sich noch drastischer. Wenn man Mitgliedern der Werteunion den Finger gebe, nähmen sie gleich die ganze Hand: "Das ist wie ein Krebsgeschwür. So etwas muss man von vornherein mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen."



Gestern hatte der Sprecher der Werteunion, der Kölner Anwalt Ralf Höcker, mitgeteilt, er lege aufgrund von massiven Anfeindungen alle seine Ämter nieder. Mitsch bestätigte das dem Deutschlandfunk. Wie es an der Stelle weitergehen solle, wolle man ebenfalls morgen besprechen.

Medienbericht über Beziehungen zweier Landeschefs nach rechts außen

Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" hatte der Chef der hessischen Werteunion, Sebastian Reischmann, Beziehungen zu David Bendels, dessen "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten" über Jahre Werbekampagnen für die AfD machte. Weiter heißt es, der Landesvorsitzende der Werteunion in Thüringen, Christian Sitter, habe Verbindungen in die rechte Szene. So sei er von 2010 bis 2015 Fördermitglied des Vereins gewesen, der das neurechte Magazin "Blaue Narzisse" finanziert.



Sitter habe laut "Spiegel" mitteilen lassen, dass er 2015 ausgetreten sei, nachdem er gelesen habe, "dass der Vereinsvorsitzende sich bei Pegida Dresden engagiert"; Reischmann habe erklärt, zu Bendels habe er nach dessen "Austritt aus der CDU keinen Kontakt mehr" gehabt.

Spende an die AfD

Mitsch selbst hatte 2014 und 2016 insgesamt 120 Euro an die AfD gespendet. Er habe "sogar mit dem Gedanken gespielt, ihr beizutreten", führte er aus.



Die Werteunion ist ein Verein, in dem sich vor allem Mitglieder von CDU und CSU zusammengeschlossen haben. Sie verstehen sich als konservative Basisbewegung. Nach eigenen Angaben haben sie mehr als 4.000 Mitglieder.