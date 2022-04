Mitglieder der jemenitischen Armee in der Stadt Harad in der Provinz Hajjah (Archivbild) (picture alliance / AA / Mohammed Al-Wafi)

Es müssen alle Militäraktionen am Boden, in der Luft und auf See eingestellt werden, wie der UNO-Sondergesandte Grundberg erklärte. Die Waffenruhe begann offiziell um 19.00 Uhr Ortszeit. Ihr Beginn fällt mit dem Auftakt des islamischen Fastenmonats Ramadan zusammen.

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen und das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis hatten sich gestern auf die Waffenpause verständigt. Bei Zustimmung aller Parteien kann sie auch verlängert werden. Die Konfliktparteien wollen zudem über die Öffnung von Straßen in einigen Landesteilen sprechen, um die Bewegungsfreiheit der Menschen zu verbessern. - Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.