Mexiko und die Staaten Honduras, Guatemala und El Salvador wollen die Fluchtursachen in Mittelamerika gemeinsam bekämpfen.

Vertreter der vier Länder unterschrieben während der Amtseinführung des mexikanischen Präsidenten López Obrador eine Erklärung. Diese sieht nach Mitteilung der mexikanischen Regierung die Schaffung eines Fonds vor, mit dessen Hilfe die Armut in der Region bekämpft werden soll. In den Ländern Mittelamerikas üben Drogenkartelle und Jugendbanden regelmäßig Gewalt aus.



López Obrador kündigte in seiner Antrittsrede ein Ende der neo-liberalen Wirtschaftspolitik an. Außerdem will er die Korruption bekämpfen.