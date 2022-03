Die USA, europäische Staaten, Japan und weitere Länder hatten die arabischen Ölproduzenten am Golf aufgefordert, mehr zu tun, um die Preise für Rohöl zu senken. (AFP / ALEXANDER KLEIN)

Russland sei mit seinen zehn Millionen Barrel Ölförderung pro Tag ein wichtiges Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder, sagte Al-Masruei. Dieses Volumen werde gebraucht, und zwar losgelöst von der Politik, meinte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

In einer Rede beim Globalen Energieforum des Atlantikrats in Dubai erteilte Al-Masruei zudem Forderungen eine Absage, die Vereinigten Arabischen Emirate könnten die Ölförderung im Alleingang steigern. Die USA, europäische Staaten, Japan und weitere Länder hatten die arabischen Ölproduzenten am Golf aufgefordert, mehr zu tun, um die Preise für Rohöl zu senken.

28.03.2022