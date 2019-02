Papst Franziskus ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit militärischen Ehren empfangen worden.

Anschließend kam er in Abu Dhabi mit Kronprinz bin Said zu einem Gespräch zusammen. Am Nachmittag nahm Franziskus an einer interreligiösen Konferenz teil. Dabei wandte er sich gegen Gewalt, die religiös gerechtfertigt wird. Es ist der erste Besuch eines Papstes auf der Arabischen Halbinsel.