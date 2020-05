In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein 190 Meter hoher Wolkenkratzer abgebrannt.

Es handelt sich um den Abbco Tower in der Stadt Schardscha, wie lokale Medien berichten. Neun Menschen seien leicht verletzt worden. Bilder in sozialen Medien zeigten, dass das Gebäude komplett in Flammen stand. Brennende Gebäudeteile fielen aus großer Höhe zu Boden und beschädigten parkende Autos. Die Brandursache ist bislang unklar.