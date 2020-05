In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein 200 Meter hoher Wolkenkratzer abgebrannt.

Es handelt sich um den Abbco Tower in der Stadt Schardscha, wie lokale Medien berichten. Neun Menschen seien leicht verletzt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Mit einer Drohne überprüften die Rettungsdienste, ob eventuell noch Menschen in dem Gebäude eingeschlossen waren. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Hochhaus war 2006 errichtet worden.



In den Vereinigte Arabischen Emiraten waren in den vergangenen Jahren mehrfach Hochhäuser in Brand geraten. So brach 2017 in einem der höchsten Wolkenkratzer der Golfmetropole Dubai zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ein Großfeuer aus.