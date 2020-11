Hochrangige Vertreter der US-Wahlbehörden sehen keinerlei Belege für Betrug oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl.

Die Abstimmung am 3. November sei die sicherste der amerikanischen Geschichte gewesen, betonten die Vertreter von Dienststellen der Regierung sowie von Bundesstaaten in einer gemeinsamen Erklärung. Sie widersprachen damit dem scheidenden Präsidenten Trump. Der Republikaner erkennt seine Niederlage gegen den Demokraten Biden nicht an und hat massiven Wahlbetrug anprangert, ohne Beweise vorzulegen.



Die Blockadehaltung von Trump im Umgang mit seinem gewählten Nachfolger stößt auch in den Reihen der Republikaner auf Kritik. So forderte etwa der texanische Senator Cornyn, dass Biden Zugang zu den geheimdienstlichen Unterrichtungen erhalten müsse.

