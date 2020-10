In den USA ist am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden.

Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 94.125 weitere Ansteckungsfälle erfasst. Zudem wurden 919 weitere Todesfälle registriert. Zuletzt breitete sich das Corona-Virus vor allem im Norden und Mittleren Westen stark aus. In absoluten Zahlen sind die USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.