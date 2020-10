Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages hat in den USA mit fast 100.000 kurz vor der Präsidentenwahl einen neuen Höchststand erreicht.

Wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht, wurden gestern 99.321 Fälle verzeichnet. Das sind fast 11.000 mehr als noch am Vortag. Insgesamt wurden nach JHU-Angaben seit Beginn der Pandemie rund 9,05 Millionen Coronavirus-Infektionen in den USA bestätigt. Etwa 229.700 Menschen starben bislang. In absoluten Zahlen sind die USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

