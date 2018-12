Die US-Behörden ziehen Konsequenzen aus dem Tod eines 8-jährigen Jungen in Gewahrsam des Grenzschutzes.

Heimatschutzministerin Nielsen kündigte an, die Versorgung von jungen Migranten an der Grenze zu Mexiko solle besser werden. Kinder sollten nach ihrer Einreise früher und intensiver medizinisch untersucht werden. Sie habe auch das Verteidigungsministerium um Unterstützung bei der medizinischen Versorgung an der Grenze gebeten, sagte Nielsen. Außerdem habe sie bei Gesprächen mit Mexiko angeregt, dass Migranten auch in den Unterkünften betreut würden. Sie wolle noch in dieser Woche an die Grenze reisen, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen.



An Weihnachten war ein Kind aus Guatemala in Gewahrsam der US-Grenzbehörden ums Leben gekommen. Der 8-Jährige starb in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat New Mexico. Die Todesursache sei noch unklar. Bereits Anfang Dezember war ein sieben Jahre altes Mädchen nach seiner Festnahme durch US-Grenzbehörden an Dehydrierung gestorben.