Pilotengewerkschaft

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, rechnen Gewerkschaftsvertreter mit einem Votum für den Arbeitskampf. In den bisherigen sechs Tarifrunden habe sich leider nichts getan, sagte Gewerkschaftssprecher Baier. Vereinigung Cockpit fordert eine Gehaltserhöhung um 5,5 Prozent für dieses Jahr und einen darauf folgenden automatischen Inflationsausgleich sowie eine Anpassung der Tarifstruktur.

Durch einen Warnstreik des Bodenpersonals waren bei der Lufthansa in dieser Woche bereits hunderte Flüge ausgefallen. Personalvorstand Niggemann sagte der "Bild am Sonntag", da die eigentlichen Verhandlungen bislang konstruktiv geführt worden seien, setze man in dem Tarifstreit weiter auf eine schnelle Einigung. Man sei in der Sache auch nicht zu weit auseinander.

