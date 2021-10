Der organisierte Sport in Deutschland hat im ersten Jahr der Corona-Pandemie fast 800.000 Mitglieder verloren.

Dies entspreche fast drei Prozent der gesamten Mitgliederzahl, teilte der Deutsche Olympische Sportbund DOSB mit. Für die erste Jahreshälfte 2021 sei mit einem weiteren Mitgliederschwund zu rechnen. Die Sportvereine hätten auch in diesem Jahr ihre Angebote noch nicht oder nur deutlich eingeschränkt durchführen können, sagte DOSB-Präsident Hörmann. Nun sei es wichtig, dass das Land wieder in Bewegung komme - vor allem für die Altersgruppe der Kinder unter sechs Jahren. In diesem Segment seien die Rückgänge besonders gravierend gewesen. Im Jahr 2020 sei in manchen Vereinen jedes vierte Kind unter sechs Jahren von den Eltern abgemeldet worden. Dies sei ein herber Rückschlag für Sportdeutschland, betonte Hörmann.



Der DOSB versucht nun, mit Werbekamapgnen den Vereinssport wiederzubeleben. Ein erneuter Lockdown müsse unbedingt verhindert werden.

