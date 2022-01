Demonstration gegen die Militärmachthaber in Khartum (Marwan Ali/AP/dpa)

In einer Erklärung des UNO-Sondergesandten in dem nordostafrikanischen Land, Perthes, heißt es, man wolle die Parteien bei der Suche nach einem nachhaltigen Weg hin zu Frieden und Demokratie unterstützen. Es sei an der Zeit, die Gewalt zu beenden und einen konstruktiven Prozess zu beginnen. Beteiligt würden alle wichtigen Vertreter von Militär und Zivilgesellschaft.

Ende Oktober hatten die Streitkräfte die Macht übernommen. Seither kommt es immer wieder zu Protesten.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.