Chiles frühere Präsidentin Bachelet soll neue UNO-Kommissarin für Menschenrechte werden.

Das kündigte Generalsekretär Guterres in New York an. Die Personalie muss noch von der UNO-Vollversammlung bestätigt werden. Bachelet würde auf den Jordanier Al Hussein folgen, der den Posten am 31. August abgibt.



Bachelet war Chiles erste Präsidentin. Von 2010 bis 2013 leitete sie die Behörde UN Women, die sich mit Themen rund um Gleichstellung und die Rechte von Frauen weltweit befasst.