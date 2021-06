Der scheidende deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen, Heusgen, hat sich für eine Reform des Weltsicherheitsrates ausgesprochen.

In einem Intervew mit der "Rheinischen Post" kritisierte der Diplomat, dass das Gremium die heutige Realität in der Welt nicht mehr abbilde. Allerdings würden sich Russland und China konsequent gegen jeden Reformgedanken stemmen. Deutschland strebt nach einem ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat und unterstützt auch das Ansinnen des afrikanischen Kontinents nach zwei Vertretern in dem Gremium.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.