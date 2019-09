Internationale Ermittler sollen Menschenrechtsverletzungen in Venezuela aufklären.

Das beschloss der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. Eine entsprechende Resolution hatten mehrere lateinamerikanische Staaten eingebracht. Die Europäische Union unterstützte sie. Der Rat fasste den Entschluss mit 19 Ja-Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 21 Enthaltungen.



Das Gremium beschloss, eine unabhängige internationale Mission zu entsenden. Sie soll den Vorwürfen nachgehen, wonach die Maduro-Regierung in den vergangenen Jahren zahlreiche Menschen willkürlich festnehmen, foltern und außergerichtlich hinrichten ließ. Die Resolution kritisiert darüber hinaus einen unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten sowie die Schließung von Medienunternehmen und eine Erosion des Rechtsstaats.



Der venezolanische UNO-Botschafter Valero wies die Vorwürfe zurück und erklärte, sein Land werde mit der Mission nicht zusammenarbeiten. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen in einem Jahr vorgelegt werden.