Trinkwasser in Deutschland (dpa/picture-alliance/Lukas Schulze)

Im jüngsten Unesco-Weltwasserbericht heißt es, die Bedeutung des Grundwassers werde vielerorts kaum verstanden und schlecht verwaltet. Das führe in manchen Erdteilen zu einer dramatischen Übernutzung und Verschmutzung. Als Beispiele werden China und Südasien genannt. In anderen Weltregionen wiederum werde das Grundwasser viel zu wenig genutzt, etwa in vielen afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Als Gründe nennt die Unesco mangelnde Infrastruktur und fehlende Fachkräfte.

In Europa findet dem Bericht zufolge kaum Übernutzung statt. Hier gehe es vor allem um die Gewinnung von Trinkwasser. Allerdings gebe es häufig eine zu hohe Nitratbelastung etwa durch die Landwirtschaft.

