Eine Bewässerungsanlage in Libyen (picture alliance/dpa-Zentralbild - Matthias Tödt)

Die Bedeutung des Grundwassers für die Versorgung der Menschen werde oftmals kaum verstanden, erklärte die Deutsche Unesco-Kommission anlässlich der Vorlage des Weltwasserberichts. Demnach stammt mehr als die Hälfte des Wassers, das von Privathaushalten in der ganzen Welt genutzt wird, aus Grundwasser. Die Bewässerung in der Landwirtschaft hänge zu etwa einem Viertel davon ab, heißt es weiter. Trotzdem werde Grundwasser oft schlecht verwaltet. In manchen Erdteilen führe dies zu einer dramatischen Übernutzung und Verschmutzung, in anderen werde es viel zu wenig genutzt.

Wegen des Klimawandels sei immer weniger Oberflächenwasser verfügbar, warnt der Bericht. Zugleich werde der Wasserverbrauch in den kommenden Jahrzehnten steigen. Krisen seien daher nur mit Hilfe des Grundwassers zu bewältigen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.