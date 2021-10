UNO-Generalsrektär Guterres hat vor einem Scheitern des Klimagipfels in Glasgow gewarnt.

Es bestehe ein ernsthaftes Risiko, dass die Erwartungen an das Treffen nicht erfüllt würden, sagte Guterres in Rom, wo sich ab morgen die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten treffen. Am Sonntag beginnt dann der Klimagipfel in Schottland.



Der UNO-Generalsekretär sagte, trotz aktualisierter Klimaziele vieler Länder steuere die Welt immer noch auf eine Katastrophe zu. Guterres appellierte an die Staats- und Regierungschefs der G20, deren Länder für den größten Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Sie hätten die Gelegenheit, die Gespräche in Glasgow auf den richtigen Weg zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.