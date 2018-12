Die Vereinten Nationen haben mit einer großangelegten Hilfsaktion für Syrien begonnen.

369 Lastwagen sollen in den kommenden Tagen Hilfsgüter für bis zu 650.000 Menschen von Jordanien aus in das Bürgerkriegsland bringen, wie das UNO-Nothilfeprogramm mitteilte. Genutzt werde dafür ein Grenzübergang, den die syrische Regierung von Rebellen zurückerobert und im Oktober wieder freigegeben habe. Man hoffe, mit den Rationen, die für einen Monat reichen, das Leid der Syrer ein wenig zu lindern, sagte der Nothilfekoordinator in Jordanien, Pedersen.



Nach Schätzungen der UNO sind rund 13 Millionen Syrer dringend auf Lebensmittel-, Wasser- und Medikamentenlieferungen angewiesen.