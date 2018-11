Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat den Umgang der Bundesregierung mit dem Migrationspakt der Vereinten Nationen kritisiert.

Der CDU-Politiker kritisierte in der FAZ insbesondere, dass keine öffentliche Debatte über die internationale Vereinbarung geführt werde. So könnten Populisten mit Falschinformationen für eine Protestwelle sorgen. Kretschmer sagte, es sei unverantwortlich, bei einem so sensiblen Thema so technokratisch zu agieren.



Der Pakt soll helfen, die Migration besser zu organisieren. Ziel ist es auch, die Rechte der Flüchtlinge zu stärken. Das von den UNO-Mitgliedstaaten beschlossene Dokument soll im Dezember in Marokko unterzeichnet werden. Kritiker unter anderem aus der AfD werfen den Regierungen vor, sie wollten durch das internationale Abkommen die Migration ausweiten.