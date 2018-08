Die frühere chilenische Präsidentin Bachelet soll neue UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte werden.

Das kündigte Generalsekretär Guterres in New York an. Bachelet würde Nachfolgerin des Jordaniers Al-Hussein, der den Posten am 31. August abgibt. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen muss die Personalie noch bestätigen.



Michelle Bachelet war zweimal Präsidentin Chiles und die erste Frau in diesem Amt. Von 2010 bis 2013 leitete sie die neu gegründete UNO-Organisation UN Women, die sich für die GLeichstellung und die Rechte von Frauen weltweit einsetzt. In den Siebziger Jahren stellte sich Bachelet gegen die Pinochet-Diktatur in Chile und wurde inhaftiert und gefoltert.