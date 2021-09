Bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung wird es wahrscheinlich keine Rede eines Vertreters von Myanmar geben.

Das teilte UNO-Sprecher Dujarric mit. Hintergrund ist ein Streit darum, wer Myanmar als Botschafter bei den Vereinten Nationen vertritt. Die durch einen Putsch an die Macht gekommene Militärregierung des Landes hat einen neuen Botschafter ernannt. Die Amtszeit des von der entmachteten demokratischen Regierung ernannten Botschafters Tun sei beendet, erklärte das Außenministerium von Myanmar. Es galt aber als unwahrscheinlich, ob das über die Zulassung bei der Generalversammlung entscheidende Komitee am Wochenende noch zusammenkommt.



Das bedeutet, das Tun am Montag Rederecht hat. Er hat jedoch bereits erklärt, dass er sich in der Vollversammlung zurückhalten wolle.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.