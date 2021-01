UNO-Generalsekretär Guterres hat den Politikwissenschaftler Volker Perthes zum Sonderbeauftragten für den Sudan ernannt.

Perthes soll auch die Leitung einer neuen Mission zur Konfliktlösung in dem afrikanischen Staat übernehmen. Deutschland will sich daran mit zehn Polizisten beteiligen. Außenminister Maas nannte Perthes den "perfekten Kandidaten".



Der 62-jährige Perthes war bis zum vergangenen Herbst Vorsitzender der Stiftung Wissenschaft und Politik. Für die Vereinten Nationen war er bereits mehrere Jahre an Bemühungen zur Beilegung des Syrienkriegs beteiligt.