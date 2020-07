Der UNO-Sicherheitsrat hat sich nach einem mehrere Monate dauernden Streit nun doch auf eine Resolution zur Corona-Pandemie geeinigt.

Sie wurde nach Angaben von Diplomaten in New York einstimmig verabschiedet. Der von Frankreich und Tunesien vorbereitete Text unterstützt vor allem die Forderung von UNO-Generalsekretär Guterres nach einer globalen Waffenruhe während der Pandemie.



Um die Resolution hatten vor allem die USA und China gestritten. Dabei ging es im Wesentlichen um die Frage, ob die Weltgesundheitsorganisation darin genannt wird. Die USA hatten dies abgelehnt, weil sie der WHO eine zu große Nähe zu China vorwerfen. Im nun verabschiedeten Entwurf ist nur von - Zitat - "allen relevanten Teilen des UNO-Systems" die Rede.



Der Streit war angesichts der weltweiten Bedrohung durch das Virus unter anderem von Bundesaußenminister Maas als "Armutzeugnis" kritisiert worden. Maas leitet morgen eine Sitzung des Sicherheitsrates zum dem Thema. Deutschland sitzt dem Gremium vom 1. Juli an für einen Monat vor.