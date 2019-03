Die Vereinten Nationen machen in einem Bericht auf Probleme aufmerksam, die aus ihrer Sicht die größten Umwelt-Herausforderungen der Zukunft darstellen.

Aus Sicht des Umweltprogramms UNEP zählt dazu die Zerstückelung von Lebensräumen, durch die Tiere immer weniger Platz zum Überleben hätten. Im Rahmen des Klimawandels werde unterschätzt, dass durch das Abschmelzen des Permafrosts in der Arktis gigantische Mengen an Treibhausgasen freigesetzt werden könnten, beklagt die UNEP. Auch auf die Gefahren durch Stickstoff-Emissionen durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr werde zu wenig geachtet. Zudem mahnt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen einen sorgfältigeren Umgang mit Gen-Manipulationen an, die eine ganze Spezies verändern könnten.



Das Umweltprogramm der UNO warnt regelmäßig vor Gefahren, die Experten für unterschätzt halten. In den letzten Berichten ging es unter anderem um Mikroplastik.