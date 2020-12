Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hat in seiner Neujahrsansprache dazu aufgerufen, 2021 zum "Jahr der Heilung" zu machen.

Sowohl der Klimawandel als auch die Corona-Pandemie seien Krisen, die nur von allen gemeinsam angegangen werden könnten, betonte Guterres in New York. Nun müsse gemeinsam eine integrative und nachhaltige Zukunft gestaltet werden. Das wichtigste Ziel der Vereinten Nationen im kommenden Jahr sei es dabei, eine internationale Koalition für Klimaneutralität auszubauen. Diese solle so auf den Weg gebracht werden, dass die Weltgemeinschaft spätestens ab dem Jahr 2050 leben und wirtschaften könne, ohne neue klimaschädliche Emissionen zu erzeugen.

