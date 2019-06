UNO-Generalsekretär Guterres fordert die Europäische Union auf, mehr für den Klimaschutz zu tun.

Die EU solle sich das Ziel setzen, den Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, schrieb Guterres in einem Brief an EU-Ratspräsident Tusk. Bisher hat sich die EU 40 Prozent weniger Treibhausgase zum Ziel gesetzt. Guterres betonte, er zähle darauf, dass die EU im Kampf gegen den Klimawandel als Schrittmacher fungiere. Die globale Erwärmung solle bei 1,5 Grad gestoppt werden.



Im Klimaschutzabkommen von Paris hatte sich die Weltgemeinschaft vor knapp vier Jahren darauf geeinigt, die globale Erwärmung auf zwei Grad zu beschränken, um katastrophale Folgen abzuwenden und nach Möglichkeit eine Maximalerwärmung von 1,5 Grad anzustreben.