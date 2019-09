In New York hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Mandat für die UNO-Mission in Afghanistan verlängert.

Kurz vor Fristende einigten sich die 15 Staaten des Gremiums, darunter Deutschland, auf eine entsprechende Resolution. Vorausgegangen war ein längerer Streit. China hatte nach Angaben von Diplomaten mit einem Veto gedroht, weil im ursprünglichen Resolutionstext die sogenannte "Neue Seidenstraße" nicht als lobendes Beispiel einer wirtschaftlichen Initiative genannt war. Sie verläuft nicht durch Afghanistan. Der deutsche UNO-Botschafter Heusgen sagte, im nun verabschiedeten Text werde keine spezifische Initiative genannt.



Mit der "Neuen Seidenstraße" will China in Asien neue Handelswege nach Europa, Afrika und Lateinamerika bauen. Das Projekt ist international umstritten.