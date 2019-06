Die UNO-Mitgliedstaaten zahlen künftig weniger für Friedensmissionen der Vereinten Nationen.

Nach Angaben von Diplomaten werden die Mittel für Missionen in den nächsten 12 Monaten um 65 Millionen Dollar gekürzt. Darauf habe man sich in mehrwöchigen Diskussionen geeinigt. Bisher werden insgesamt rund 6,7 Milliarden Dollar in Blauhelmeinsätze auf der ganzen Welt investiert.



Auf welche Einsätze sich die Kürzungen besonders konzentrieren, sei noch in der Diskussion. Den Diplomaten zufolge soll es vor allem bei den teuersten Einsätzen Einsparungen geben - in Mali, der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo und dem Süd-Sudan.