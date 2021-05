Der UNO-Sicherheitsrat hat sich zum ersten Mal in einer öffentlichen Sitzung mit den seit einer Woche anhaltenden Gefechten im Nahost-Konflikt beschäftigt. Generalsekretär Guterres forderte zum Auftakt ein Ende der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Der sinnlose Kreislauf aus Blutvergießen, Terror und Zerstörung müsse aufhören.

Zugleich zeigte sich Guterres entsetzt über die Todesopfer auf beiden Seiten. Israels UNO-Botschafter Erdan betonte, sein Land tue alles, um zivile Opfer zu vermeiden und benutzte Raketen, um die eigenen Kinder zu schützen. Die im Gazastreifen herrschende, islamistische Hamas hingegen benutze palästinensische Kinder, um ihre Raketen zu schützen. Der palästinensische Außenminister al-Malki erklärte, jedes Mal, wenn das Ausland Israel ein Recht auf Selbstverteidigung zuspreche, fühle es sich ermuntert, ganze Familien im Schlaf zu ermorden. Zuvor hatte der UNO-Sicherheitsrat zwei Mal hinter verschlossenen Türen zu dem Thema getagt.

Israel kündigt Fortsetzung der Militäroperation an - Hamas feuert weitere Raketen aus dem Gazastreifen ab

Nach Darstellung Israels wurde das Land seit Beginn der Gefechte mit über 3.000 Raketen beschossen. Dabei seien zehn Menschen getötet worden. Nach palästinensischen Angaben wurden im Gazastreifen bislang 192 Menschen durch israelische Luftangriffe getötet. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu kündigte die Fortsetzung der Militäroperation an. Israel wolle, dass die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas einen hohen Preis für die Raketenangriffe zahle, erklärte er in einer Fernsehansprache.

Maas: Drei-Stufen-Plan zur Deeskalation

Der Konflikt war nach Ausschreitungen in Folge drohender Zwangsräumungen von Häusern in Ost-Jerusalem, in denen Palästinenser leben, eskaliert. Bundesaußenminister Maas sprach sich für einen Drei-Stufen-Plan zur Deeskalation des Konflikts aus. Nötig seien ein Stopp des "Raketenterrors", ein Ende der Gewalt und die Rückkehr zu Gesprächen über eine Zweistaatenlösung, schrieb Maas auf Twitter. Am Nachmittag befasst sich der UNO-Sicherheitsrat zum dritten Mal binnen einer Woche mit dem Nahost-Konflikt. Wegen des Widerstands der USA kam bisher keine Einigung auf eine gemeinsame Erklärung zustande.



Wie das Pentagon in Washington mitteilte, sprach US-Verteidigungsminister Austin in einem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen Gantz. Demnach hat Austin die anhaltenden Angriffe der Hamas verurteilt und das Selbstverteidigungsrecht Israels unterstrichen.

