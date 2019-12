Die US-Regierung hat ein Treffen des UNO-Sicherheitsrats zur Menschenrechtslage in Nordkorea verhindert.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verweigerte das Weiße Haus auf Druck der nordkoreanischen Führung seine Unterstützung der Sitzung. Die Entscheidung soll Beobachtern zufolge den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un beschwichtigen. Zuvor hatte der UNO-Botschafter des Landes die Mitglieder des Sicherheitsrates in einem Brief davor gewarnt, die Menschenrechtslage in Nordkorea zu thematisieren. Dies würde als weitere ernsthafte Provokation im Sinne einer feindlichen Politik betrachtet.



Morgen soll der UNO-Sicherheitsrat auf Antrag der USA über die neuen nordkoreanischen Raketentests beraten. US-Präsident Trump hatte Nordkorea erneu dazu aufgerufen, atomar abzurüsten.