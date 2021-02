Die USA kehren als Beobachter in den UNO-Menschenrechtsrat zurück.

Das kündigte ein US-Sprecher bei den Vereinten Nationen in Genf an. Man habe sich zu diesem Schritt entschlossen, um die Arbeit des Menschrechtsrats zu verbessern und zu reformieren, sagte er. Die USA brächten nun den neuen Geist der Zusammenarbeit und Erneuerung in ihr Engagement beim Menschenrechtsrat ein.



Die USA hatten im Juni 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump ihren Rückzug aus dem UNO-Gremium angekündigt. Trump warf dem Rat unter anderem vor, voreingenommen gegenüber Israel zu sein. Auch die USA selbst waren wegen Fällen von Rassismus von dem Rat kritisiert worden.



Mit der jetzigen Entscheidung wird ein weiterer Rückzug der früheren Trump-Regierung aus internationalen Organisationen rückgängig gemacht. Unter der neuen Regierung von Präsident Biden sind die USA bereits wieder in das Pariser Klimaschutzabkommen eingetreten und haben den Ausstieg bei der Weltgesundheitsorganisation gestoppt.

