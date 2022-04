Klimakrise

Plötzlich war der Wald weg: Rodung von Regenwald nahe dem Amazonas in Peru aus Sicht des US-Satelliten Landsat 8 (Landsat 8/NASA/USGS)

Die Menschheit gerate durch das Ignorieren von Risiken durch die Erderwärmung in eine "Spirale der Selbstzerstörung". Millionen Menschen würden so in die Armut getrieben, warnten das zuständige UNO-Referat für Katastrophenfürsorge in seinem aktuellen Bericht.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten seien jährlich zwischen 350 und 500 mittelschwere bis schwere Katastrophen verzeichnet worden, wie Überschwemmungen, Dürren und Stürme. Bis zum Jahr 2030 werde sich diese Zahl voraussichtlich auf 560 pro Jahr erhöhen, hieß es. Die Wissenschaft warne seit Jahren in eindeutiger Weise. Es sei erwiesenermaßen weniger kostspielig, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, als zu warten, bis die Zerstörung eingetreten sei, und erst danach zu reagieren.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.