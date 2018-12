Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen sieht sich gezwungen, die Hilfen für fast 200.000 Palästinenser einzuschränken.

In einer Pressemitteilung heißt es, es gebe einen ernsthaften Engpass bei den finanziellen Mitteln. Betroffen von den Kürzungen seien von Januar an die Ärmsten im Gazastreifen und im Westjordanland. Den Angaben zufolge benötigt das Welternährungsprogramm 57 Millionen Dollar, um das bisherige Niveau der Hilfsleistungen aufrechtzuerhalten, die insgesamt mehr als 350.000 Menschen zugutekämen. Die UNO-Organisation betont, die Unterstützung gelte denjenigen, die oft mit weniger als einem Dollar am Tag auskommen müssten und ihre grundlegendsten Bedürfnisse kaum erfüllen könnten.