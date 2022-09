Krieg in der Ukraine

Vereinte Nationen werfen Russland vor, Menschen aus der Ukraine zu deportieren

Die Vereinten Nationen werfen Russland vor, Menschen aus der Ukraine gegen ihren Willen auf russisches Staatsgebiet zu bringen. Bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrats in New York beklagten UNO-Menschenrechtsschützer, russische Soldaten würden ukrainische Bürgerinnen und Bürger in Deportationslager bringen. Von dort aus würden sie nach Russland oder in russisch besetztes Gebiet weitertransportiert.

08.09.2022